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05.11.18 16:03

За поставку наркотиков заключенным арестован инспектор Лукьяновского СИЗО, - прокуратура. ФОТО

Инспектор Лукьяновского следственного изолятора арестован за поставку наркотических веществ заключенным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Отмечается, что инспектора охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" разоблачили, когда он в очередной раз пытался пронести наркотические средства.

"Указанный сотрудник был задержан на пропускном пункте "Киевского следственного изолятора". Во время поверхностного осмотра у него обнаружили и изъяли каннабис, который был расфасован в пачки из-под сигарет, и метадон в таблетках", - отметили в прокуратуре.

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На сегодня инспектору сообщили о подозрении в пересылке наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УКУ). За совершенное правоохранителю грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За поставку наркотиков заключенным арестован инспектор Лукьяновского СИЗО, - прокуратура 01
За поставку наркотиков заключенным арестован инспектор Лукьяновского СИЗО, - прокуратура 02
За поставку наркотиков заключенным арестован инспектор Лукьяновского СИЗО, - прокуратура 03

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