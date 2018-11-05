За поставку наркотиков заключенным арестован инспектор Лукьяновского СИЗО, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Отмечается, что инспектора охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" разоблачили, когда он в очередной раз пытался пронести наркотические средства.

"Указанный сотрудник был задержан на пропускном пункте "Киевского следственного изолятора". Во время поверхностного осмотра у него обнаружили и изъяли каннабис, который был расфасован в пачки из-под сигарет, и метадон в таблетках", - отметили в прокуратуре.

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На сегодня инспектору сообщили о подозрении в пересылке наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УКУ). За совершенное правоохранителю грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.





