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05.11.18 16:48

Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25-летний житель Днепропетровской области организовал порностудию в Запорожье. Его помощниками были мужчина и женщина из Запорожья.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

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Оперативники совместно со следователями и спецназовцами "КОРД" провели одновременные обыски по месту жительства фигурантов и по месту работы студии: в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Вознесеновском и Александровском районах Запорожья.

В ходе обысков правоохранители выявили и изъяли компьютерную технику, по которой осуществлялось распространение контента, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Полицейские установили, что для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей из ближнего круга знакомых и друзей, а также арендовали квартиру.

""Работая" в три смены, двенадцать моделей в возрасте от 18 до 31 лет, через сайт в сети Интернет, создавали трансляцию с контентом порнографического характера. За это получали денежное вознаграждение от пользователей сайта", - говорится в сообщении.

Отметим, что студия успела заработать около 300 тыс. гривен. Выручка перечислялась на одну из платежных карт банка и в дальнейшем распределялась между всеми участниками "бизнеса".

Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии 01
Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии 02

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Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии 03
Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии 04

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

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