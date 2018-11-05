Полиция в Запорожье пресекла деятельность онлайн-порностудии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

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Оперативники совместно со следователями и спецназовцами "КОРД" провели одновременные обыски по месту жительства фигурантов и по месту работы студии: в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Вознесеновском и Александровском районах Запорожья.

В ходе обысков правоохранители выявили и изъяли компьютерную технику, по которой осуществлялось распространение контента, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Полицейские установили, что для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей из ближнего круга знакомых и друзей, а также арендовали квартиру.

""Работая" в три смены, двенадцать моделей в возрасте от 18 до 31 лет, через сайт в сети Интернет, создавали трансляцию с контентом порнографического характера. За это получали денежное вознаграждение от пользователей сайта", - говорится в сообщении.

Отметим, что студия успела заработать около 300 тыс. гривен. Выручка перечислялась на одну из платежных карт банка и в дальнейшем распределялась между всеми участниками "бизнеса".





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Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.