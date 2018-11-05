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05.11.18 19:43

В Украину из Швейцарии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве почти на 800 млн гривен. ФОТО

Мужчину разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах.

экстрадиция

Швейцария передала Украине мужчину, разыскиваемого за мошенничество в особо крупных размерах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799 300 000 гривен", – отметили в Генпрокуратуре.

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Решение выдать подозреваемого Украине Федеральный Департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации принял в октябре этого года.

"5 ноября 2018 гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", – добавили в ГПУ.

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