Погибшего украинского воина Максима Пасичнюка похоронят 6 ноября на Волыни. В Луцке в этот день объявят траур. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Луцком городском совете.

Максим Викторович Пасичнюк военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады, которй погиб 4 ноября в районе города Золотое Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

В 11.00 в верхнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора состоится отпевание Героя, а в 12.00 - гражданская панихида на Театральной площади Луцка.

По завершению мероприятий тело Героя повезут в родное село, где состоится погребение.

Максим Пасичнюк родился 30.10.1978 года. Учился в Луцком профессионально-техническом училище №6. С 2017 года. находился в рядах Вооруженных Сил Украины.

6 ноября во Луцке будет объявлен День траура.

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