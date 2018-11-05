Погибшего украинского воина Максима Пасичнюка похоронят 6 ноября на Волыни. В Луцке в этот день объявят траур. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Луцком городском совете.
Максим Викторович Пасичнюк военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады, которй погиб 4 ноября в районе города Золотое Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.
В 11.00 в верхнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора состоится отпевание Героя, а в 12.00 - гражданская панихида на Театральной площади Луцка.
По завершению мероприятий тело Героя повезут в родное село, где состоится погребение.
Максим Пасичнюк родился 30.10.1978 года. Учился в Луцком профессионально-техническом училище №6. С 2017 года. находился в рядах Вооруженных Сил Украины.
6 ноября во Луцке будет объявлен День траура.