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06.11.18 11:32

"Народное творчество" и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах. ФОТО

Пользователи Facebook выкладывают фотографии с пустыми кофейными стаканчиками и деревянными палочками разбросанными вблизи мест продажи кофе на улицах Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, пользователь Lyolya Goldstein опубликовала заваленное пустыми стаканчиками из-под кофе пространство недалеко от Золотых ворот в центре столицы.

Народное творчество и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах 01
Народное творчество и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах 02
Народное творчество и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах 03

"Количество ваших мафов, Aroma Kava, должно соответствовать удвоенному количеству мусорных баков, которые вы установите в городе", - написала она в комментарии к фото.

В ответах к посту мнения разделились. Некоторые пользователи считают, что виной всему не продавец, а культура любителей бодрящего напитка.

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Неделей ранее сообщество "Киев оперативный" также выкладывало фото с "народным творчеством" у станции метро "Васильковская".

Народное творчество и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах 04

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