"Народное творчество" и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: С 14 сентября принимающий до 40% киевского мусора полигон в селе Подгорцы заблокирован. Столица на грани коллапса, - "Киевспецтранс"

Так, пользователь Lyolya Goldstein опубликовала заваленное пустыми стаканчиками из-под кофе пространство недалеко от Золотых ворот в центре столицы.







"Количество ваших мафов, Aroma Kava, должно соответствовать удвоенному количеству мусорных баков, которые вы установите в городе", - написала она в комментарии к фото.

В ответах к посту мнения разделились. Некоторые пользователи считают, что виной всему не продавец, а культура любителей бодрящего напитка.

Читайте также: За два года украинцы проинформировали Минприроды о 5 тыс. стихийных мусорных свалок, - Семерак

Неделей ранее сообщество "Киев оперативный" также выкладывало фото с "народным творчеством" у станции метро "Васильковская".