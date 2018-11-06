"Народное творчество" и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, пользователь Lyolya Goldstein опубликовала заваленное пустыми стаканчиками из-под кофе пространство недалеко от Золотых ворот в центре столицы.
"Количество ваших мафов, Aroma Kava, должно соответствовать удвоенному количеству мусорных баков, которые вы установите в городе", - написала она в комментарии к фото.
В ответах к посту мнения разделились. Некоторые пользователи считают, что виной всему не продавец, а культура любителей бодрящего напитка.
Неделей ранее сообщество "Киев оперативный" также выкладывало фото с "народным творчеством" у станции метро "Васильковская".