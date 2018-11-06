Три желания Путина, фальшивые деньги Лозового, мудрость современной России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Как в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге
Отказ второй инстанции
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать", - российская чиновница разъяснила молодежную политику РФ. ВИДЕО
Путинский день "народного" единства
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