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06.11.18 15:23

С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке. ФОТОрепортаж

Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Максим Пасичнюк погиб 4 ноября в районе города Золотое от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 6 ноября, в городе Луцк состоялось прощание с Максимом Викторовичем Пасичнюком, 1978 года рождения, уроженцем села Губны Локачинского района Волынской области, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 4 ноября в районе города Золотое Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

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Похоронят Героя в родном селе.

Максим Пасичнюк родился 30.10.1978 года. Учился в Луцком профессионально-техническом училище №6. С 2017 года находился в рядах Вооруженных Сил Украины.

6 ноября в Луцке объявлен Днем траура.

С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 01

С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 02
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 03
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 04
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 05
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 06
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 07
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 08
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 09
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 10
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 11
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 12
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 13
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 14
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 15
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 16
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 17
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 18
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 19
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 20
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 21
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 22
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 23
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 24
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 25
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 26
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 27
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 28
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 29
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 30
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 31
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 32
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 33
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 34
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 35
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 36
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 37
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 38
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 39
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 40
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 41
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 42
С погибшим на Донбассе от пули снайпера воином 14-й ОМБр Максимом Пасичнюком простились в Луцке 43

Фото: volynnews.com

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