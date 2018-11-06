Делегация австрийских политиков, во главе с послом Поппелер, побывала в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Командующий Объединенных сил ознакомил гостей с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС и гуманитарной составляющей операции.

Сергей Наев подчеркнул, что противник продолжает обстрелы населенных пунктов, в том числе с применением тяжелого вооружения. С начала операции Объединенных сил зафиксировано 58 обстрелов населенных пунктов и 1 обстрел участка местности, в результате которых погибли 5 гражданских лиц и 10 были ранены.

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Одновременно, в течение последнего месяца возросло количество мирных граждан, погибших или были травмированы в результате срабатывания взрывных устройств на неподконтрольной Украины территории, - сообщил австрийской делегации Командующий Объединенных сил. "Это является следствием пренебрежения российским агрессором любых норм минной безопасности. В результате подрыва на вражеских минах погибло 5 гражданских лиц, трое из которых - дети, еще одного мальчик тяжело ранен".

Во время встречи Командующий объединенных сил представил гостям неопровержимые доказательства присутствия войск РФ на Донбассе.

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Гости воочию увидели российский БПЛА типа Орлан-10, был сбит украинскими ПВО 12 октября. Австрийскую сторону проинформировали, что с начала операции ОС было уничтожено (сбито) 5 российских БПЛА типа Орлан-10.

В конце встречи, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, подчеркнул, что в целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил, несмотря на провокационные действия противника и практическое использование средств огневого поражения, остается сложной, однако контролируемой.

Объединенные силы продолжают выполнять задачи с соблюдением взятых украинской стороной обязательств".

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