В ходе учений на полигоне "Ягорлык" из 7 типов ЗРК выпустили более 30 зенитных ракет, - командование Воздушных сил ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Как отмечается, боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений завершены успешно. Первое место занял зенитный ракетный дивизион С-300В1 из г.Умань, второе - ракетчики ЗРК С-300ПТ из г.Никополь, а третье - дивизион С-300ПС из Киевской области. Победители получили от командующего Воздушных Сил ВСУ Сергея Дроздова денежные сертификаты на 150 тыс., 100 тыс. и 50 тыс.грн соответственно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морские пехотинцы из Николаева тренируются на Львовщине. ВИДЕО

В боевых стрельбах с 19 октября по 5 ноября участвовали курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба.











