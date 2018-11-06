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06.11.18 17:16

В ходе учений на полигоне "Ягорлык" из 7 типов ЗРК выпустили более 30 зенитных ракет, - командование Воздушных сил ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе боевых стрельб зенитных ракетных подразделений Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на государственном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области из семи типов зенитных ракетных комплексов по реальным и имитируемым мишеням были выпущены более 30 зенитных ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Как отмечается, боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений завершены успешно. Первое место занял зенитный ракетный дивизион С-300В1 из г.Умань, второе - ракетчики ЗРК С-300ПТ из г.Никополь, а третье - дивизион С-300ПС из Киевской области. Победители получили от командующего Воздушных Сил ВСУ Сергея Дроздова денежные сертификаты на 150 тыс., 100 тыс. и 50 тыс.грн соответственно.

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В боевых стрельбах с 19 октября по 5 ноября участвовали курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба.

В ходе учений на полигоне Ягорлык из 7 типов ЗРК выпустили более 30 зенитных ракет, - командование Воздушных сил ВСУ 01
В ходе учений на полигоне Ягорлык из 7 типов ЗРК выпустили более 30 зенитных ракет, - командование Воздушных сил ВСУ 02
В ходе учений на полигоне Ягорлык из 7 типов ЗРК выпустили более 30 зенитных ракет, - командование Воздушных сил ВСУ 03
В ходе учений на полигоне Ягорлык из 7 типов ЗРК выпустили более 30 зенитных ракет, - командование Воздушных сил ВСУ 04
В ходе учений на полигоне Ягорлык из 7 типов ЗРК выпустили более 30 зенитных ракет, - командование Воздушных сил ВСУ 05
В ходе учений на полигоне Ягорлык из 7 типов ЗРК выпустили более 30 зенитных ракет, - командование Воздушных сил ВСУ 06

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