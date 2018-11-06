СБУ и прокуратура АР Крым задержали сепаратиста, призывавшего "взять оружие и свергнуть незаконную власть в Киеве". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Отмечается, что сегодня, 6 ноября, прокуроры АР Крым совместно с сотрудниками СБУ задержали гражданина Украины, который развязывал агрессивную войну в информационной сфере относительно Украины.

Задержанный сепаратист создавал и распространял в Интернете видеосюжеты с призывами "об изменении границ территории и государственной границы Украины". Во время обыска изъяты предметы, подтверждающие его противоправную деятельность.

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Задержанный подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 110 ч. 2 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По результатам проведенного обыска указанный гражданин задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования.

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