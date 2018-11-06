Через КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Так, был проведен осмотр автомобиля Chevrolet Lacetti, который следовал с временно оккупированных территорий. По результатам

осмотра в автомобиле обнаружено и изъято 320 тыс. грн. наличными и продукты питания, которые водитель пытался скрыто переместить через линию разграничения.

Тремя часами позже во время осмотра автомобиля Volkswagen Polo, который также следовал из оккупированного Донецка, были

обнаружены и изъяты 43 тыс. грн. и 14,5 тыс. долларов США, спрятанных частично в багажном отсеке и под пассажирским

сидением автомобиля.

В связи с преднамеренно утаенным характером провоза крупных сумм денежных средств правоохранителями проводится проверка

легальности происхождения этих денег во избежание незаконного финансирования террористической и подрывной деятельности на

территории Украины.

Водители автомобилей и изъятые наличные средства переданы работникам СБУ для принятия решения в рамках действующего

законодательства".

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