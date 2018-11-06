Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
06.11.18 21:16

Через КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, на КПВВ "Марьинка" изъяли крупные суммы наличных, которые пытались ввезти с временно оккупированных территорий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Так, был проведен осмотр автомобиля Chevrolet Lacetti, который следовал с временно оккупированных территорий. По результатам
осмотра в автомобиле обнаружено и изъято 320 тыс. грн. наличными и продукты питания, которые водитель пытался скрыто  переместить через линию разграничения.

Тремя часами позже во время осмотра автомобиля Volkswagen Polo, который также следовал из оккупированного Донецка, были
обнаружены и изъяты 43 тыс. грн. и 14,5 тыс. долларов США, спрятанных частично в багажном отсеке и под пассажирским
сидением автомобиля.

В связи с преднамеренно утаенным характером провоза крупных сумм денежных средств правоохранителями проводится проверка
легальности происхождения этих денег во избежание незаконного финансирования террористической и подрывной деятельности на
территории Украины.

Водители автомобилей и изъятые наличные средства переданы работникам СБУ для принятия решения в рамках действующего
законодательства".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина пытался за взятку провезти через линию разграничения украденное в ОРДО шахтное оборудование стоимостью 1,3 млн. ФОТОрепортаж

Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 01
Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 02
Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 03
Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 04
Через КПВВ Марьинка дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100