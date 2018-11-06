Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали. ФОТОрепортаж

Возле г. Южный Одесской области возник масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 19:39. Через 15 минут на место прибыли первые пожарные. Они установили, что горит масло в помещении компрессорной. Администрация завода эвакуировала сотрудников. Также, по данным "Думской", людей эвакуировали со всех предприятий, расположенных поблизости.

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Огонь охватил 1500 квадратных метров. К заводу направили 2 пожарных поезда. Одновременно с его территории стали вывозить цистерны с маслом.

Локализовать пламя удалось в 22:40. Всего в тушении пожара задействованы 75 спасателей и 22 единицы техники.

В ГСЧС говорят, что сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.



















