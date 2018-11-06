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06.11.18 23:12

Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали. ФОТОрепортаж

Пламя охватило 1500 квадратных метров, но возгорание удалось локализовать. Сообщений о погибших и пострадавших нет.

пожар

Возле г. Южный Одесской области возник масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 19:39. Через 15 минут на место прибыли первые пожарные. Они установили, что горит масло в помещении компрессорной. Администрация завода эвакуировала сотрудников. Также, по данным "Думской", людей эвакуировали со всех предприятий, расположенных поблизости.

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Огонь охватил 1500 квадратных метров. К заводу направили 2 пожарных поезда. Одновременно с его территории стали вывозить цистерны с маслом.

Локализовать пламя удалось в 22:40. Всего в тушении пожара задействованы 75 спасателей и 22 единицы техники.

В ГСЧС говорят, что сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 01
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 02
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 03
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 04
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 05
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 06
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 07
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 08
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 09
Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали 10

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