ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд. ФОТОрепортаж

Таким образом, создан ОСМЭ, который будет помогать Комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ.

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В состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права:

Аурелийус Гутаускаса (Aurelijus Gutauskas) - судья Верховного Суда. Опыт судейской работы. Специализация: уголовное право, организованная преступность, судейская этика и дисциплина. Глава отдела уголовных производств и Комиссии по судейской этике и дисциплине. Эксперт MONEYVAL и GRECO, в прошлом член комиссии по экзамену кандидатов при Генеральной прокуратуре.

Флеминг Денкер (Flemming C. Denker) - экс-заместитель государственного прокурора в Управлении по расследованию особо важных экономических преступлений. Работал прокурором, адвокатом. Специализация: коррупция и экономические преступления. Бывший член GRECO, мультидисциплинарной группы по вопросам коррупции при Совете Европы и Группы по мониторингу реализации Конвенции ООН против коррупции.

Тед Зажечны (Ted Zarzeczny) - судья Суда королевской скамьи в провинции Саскачеван (Канада). Опыт работы прокурором, адвокатом. Специализация: уголовное и гражданское право, коррупция, мошенничество, преступный сговор. В прошлом занимал должность государственного прокурора. Принимал участие в образовательном проекте для судей в Украине. Экс-сопредседатель Дисциплинарного комитета Юридического общества (объединения адвокатов), что обеспечивает соблюдение требований Кодекса профессиональной добродетели и этических стандартов.

Мирьяна Лазарова Трайковская (Mirjana Lazarova Trajkovska) - экс-глава Первой секции Европейского суда по правам человека. Опыт судейской работы. Специализация: права человека, конституционные и связанные с коррупцией вопросы. В прошлом работала судьей Конституционного суда и членом Венецианской комиссии. В ЕСПЧ течение трех лет была единоличным судьей в делах, касавшихся Украины. Возглавляла Государственную избирательную комиссию.

Лорна Харрис (Lorna Harris) - британский прокурор в отставке. Специализация: противодействие коррупции, отмывания денег и мошенничество, в частности на международном уровне. В прошлом возглавляла отдел международного сотрудничества и отдел по возврату активов в рамках гражданского производства в составе Королевской канцелярии (отдел Суда королевской скамьи). Работала в Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах и в прокурорской службе Шотландии. Возглавляла комитет экспертов, который разрабатывал Конвенцию Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма.

Сэр Энтони Хупер (Sir Anthony Hooper) - судья апелляционного суда в отставке. Опыт осуществления судопроизводства со специализацией в области возвращения активов (конфискации) в рамках уголовного и гражданского производств, в частности конфискации доходов, полученных коррупционным путем. Работал судьей уголовного и гражданского отделений Апелляционного суда Англии и Уэльса. Был назначен членом Комиссии по вопросам этики Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Преподавал учебный курс для судей по сохранению и конфискации доходов, полученных преступным или коррупционным путем.

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Отмечается, что ВККСУ провело серию сессий-знакомств с экспертами. При выборе членов ОСМЭ при рассмотрении каждой кандидатуры члены Комиссии руководствовались частью третьей статьи 9 Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд", в частности следующим критериям:

безупречная деловая репутация

высокие профессиональные и моральные качества;

общественный авторитет;

опыт работы в других странах не менее пяти лет по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

Срок работы состав Общественного совета международных экспертов составит два года.

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Напомним, ВККСУ получила от пяти международных организаций список из 12 кандидатов в Общественный совет международных экспертов, который будет способствовать в проведении конкурсного отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Кандидаты в Высший антикоррупционный суд будут сдавать экзамены 12 и 14 ноября.