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06.11.18 23:29

ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд. ФОТОрепортаж

6 ноября на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) избраны шесть членов Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ).

Таким образом, создан ОСМЭ, который будет помогать Комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ.

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В состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права:

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Отмечается, что ВККСУ провело серию сессий-знакомств с экспертами. При выборе членов ОСМЭ при рассмотрении каждой кандидатуры члены Комиссии руководствовались частью третьей статьи 9 Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд", в частности следующим критериям:

Срок работы состав Общественного совета международных экспертов составит два года.

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ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 01
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 02
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 03
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 04
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 05

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ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 06
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 07
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 08
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 09
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 10
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 11
ВККСУ сформировала Совет международных экспертов для помощи на конкурсах в Антикоррупционный суд 12

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Напомним, ВККСУ получила от пяти международных организаций список из 12 кандидатов в Общественный совет международных экспертов, который будет способствовать в проведении конкурсного отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Кандидаты в Высший антикоррупционный суд будут сдавать экзамены 12 и 14 ноября.

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