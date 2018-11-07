1500 литров спирта нашли военные вблизи линии соприкосновения, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в ходе проверки, вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Майорск и Торецк Донецкой области, обнаружен тайник. В нем находилось 150 бутылок объемом 10 литров каждая из жидкостью с характерным резким запахом спирта. Общая стоимость найденного - 405 тысяч гривен.
Спирт изъят и передан на ответственное хранение на лицензионный склад. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту совершения уголовного преступления.