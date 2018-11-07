Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этои мообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.
Работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Национальной гвардии Украины и патрульные полицейские обеспечивают охрану правопорядка.
Отмечается, что усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта.
Также, патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.
Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.