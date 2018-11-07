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07.11.18 09:22

Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 ноября, в Киеве запланировано проведение нескольких мероприятий, большинство из которых будут проходить в правительственном квартале. Правоохранители обеспечивают охрану правопорядка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этои мообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

Работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Национальной гвардии Украины и патрульные полицейские обеспечивают охрану правопорядка.

Отмечается, что усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта.

Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 01

Также, патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.

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Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 02

Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 03
Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 04
Правоохранители обеспечивают порядок в местах проведения запланированных акций в центре Киева, - полиция 05

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