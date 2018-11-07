"Простой и скромный чугуевский парень", который уже пятый год поражает своей верой в победу: волонтер Абрамычев (Пиротехник) собирает средства на ремонт реанимобиля и внедорожника для ВДВ-шников. ФОТО

Об этом в своем блоге написал музыкант, писатель, волонтер Борис Севастьянов.

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"Знакомьтесь - Олег Абрамычев. Среди военных, гражданских, других волонтеров и многих артистов Олег известен как "Пиротехник". Потому что он действительно занимается пиротехникой, это его хлеб... Бывало, что с АТО он не выбирался по 4-5 дней, развозя всяческую помощь. Бывало, что вернувшись на пару часов в Харьков, он мотался по городу, забивал бус под завязку биноклями, брониками, решетками для БТР, печками - чего только не было!!! - и снова ехал развозить и помогать. Сначала 95 бригада, потом 80, потом 81, а потом еще, еще и еще... ", - пишет Севастьянов.

"Пиротехник возил и до сих пор возит многих артистов на выступления к военным в зону АТО. С ним в одном бусе ездили, например, Сашко Положинский и Анжелика Рудницкая, группы ТНМК и "Без Обмежень", которые в свою очередь помогают АТО именно через Пиротехника. Потому что знают, что Пиротехник продумает логистику, узнает о реальных потребностях военных и все сделает лучше... А еще Пиротехник ремонтирует и перегоняет машины военным. Были собраны средства, куплены, отремонтированы и доставлены в пункт назначения внедорожники и минивэны для 81 и 128 бригады, два автобуса для морпехов-барсуков, не без его помощи куплен реанимобиль для вновь созданной волонтерской медицинской службы "Ульф"", - отметил музыкант.

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"Вот такой он, Олег Пиротехник, простой и скромный чугуевский парень, который никогда не кричит о своих достижениях в Фейсбуке, но каждый день уже пятый год подряд поражает своим настоящим патриотизмом, безотказностью и бесконечной верой в победу. Сегодня Пиротехник снова собирает средства на нужды военных. Сейчас это: 1) ремонт реанимобиля, который спас не одну жизнь и попал под обстрел "Градов" 2) внедорожник для ВДВ-шников. Если у вас есть возможность и желание помочь нашим военным - это сделать не так уж и сложно", - резюмировал Севастьянов.

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Абрамичев Олег