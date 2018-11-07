Первый тепловоз General Electric выйдет завтра на пути, - Кравцов. ФОТО

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

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"Уже завтра первый тепловоз GE выйдет на пути. Это будут пробеговые испытания в реальных условиях на украинской железной дороге. "Тризуб" проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан. Руководить новым тепловозом будет локомотивная бригада из депо Мелитополь, ребята изучали особенности эксплуатации ТЕ33АС в Казахстане.

На сегодня 15 новых локомотивов производства GE уже в Украине на доукомплектации. Все четко по контракту. Еще 15 получим в первом квартале 2019 года", - написал Кравцов.