В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Запорожской области.

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"7 ноября в 01:19 поступило сообщение о том, что по ул. Греческой в ​​г. Бердянск произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль "АЗЛК 2141" на общей площади 5 кв.м., в результате чего произошел взрыв газовой установки в автомобиле", – говорится в сообщении.

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В 01:29 пожарные локализовали возгорание, а в 01:34 - полностью ликвидировали.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Местные СМИ сообщают, что, по предварительной информации, в машине была неисправна газовая установка. Взрыв был такой силы, что в ближайших домах вылетели стекла.

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