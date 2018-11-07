Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
07.11.18 11:29

В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бердянске Запорожской области ночью 7 ноября в результате пожара взорвалась газовая установка в автомобиле "Москвич".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Запорожской области.

"7 ноября в 01:19 поступило сообщение о том, что по ул. Греческой в ​​г. Бердянск произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль "АЗЛК 2141" на общей площади 5 кв.м., в результате чего произошел взрыв газовой установки в автомобиле", – говорится в сообщении.

Читайте также: 24-летний мужчина подорвался на гранате в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

В 01:29 пожарные локализовали возгорание, а в 01:34 - полностью ликвидировали.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Местные СМИ сообщают, что, по предварительной информации, в машине была неисправна газовая установка. Взрыв был такой силы, что в ближайших домах вылетели стекла.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные ночью подожгли автомобили работницы поселкового совета Коцюбинского Александровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 01
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 02
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 03
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 04
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 05
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 06
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 07
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 08
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 09
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 10
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 11
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 12
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 13
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 14
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 15
В центре Бердянска взорвался автомобиль: взрывной волной выбило стекла в домах 16

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100