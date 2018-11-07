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07.11.18 13:24

СБУ задержала в Киеве антиукраинского пропагандиста, который планировал перебраться в РФ. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали в Киеве прокремлевского пропагандиста, который по указанию спецслужб РФ создал антиукраинской канал на одном из популярных видеохостингов.

СБУ задержала в Киеве антиукраинского пропагандиста, который планировал перебраться в РФ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на пресс-центр СБУ, его целью была "дестабилизация общественно-политической ситуации" в Украине.

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Согласно данным следствия, злоумышленник ежемесячно выезжал в Россию, где встречался со своими кураторами, получал новые задания, а также деньги за свою подрывную деятельность.

Во время обыска по месту жительства пропагандиста правоохранители изъяли цифровое электронное оборудование и черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов, подтверждающие его незаконную деятельность.

При этом отмечается, что провокатор планировал в ближайшее время переехать на территорию РФ, где с помощью кураторов уже обустроил себе новую студию, однако сделать этого не успел.

СБУ задержала в Киеве антиукраинского пропагандиста, который планировал перебраться в РФ 01

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