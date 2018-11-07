Дом Павловского, которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк, забросали взрывпакетами и "коктейлями Молотова", - СМИ. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает издание "Херсонці", передает Цензор.НЕТ.

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"7 ноября, около двенадцати часов дня, группа неизвестных в балаклавах напала на дом экс-помощника народного депутата Украины Николая Паламарчука – Игоря Павловского, которому приписывают посредничество при заказе "кислотной атаки" на Екатерину Гандзюк. Камеру видеонаблюдения на участке чем-то залепили, после чего во двор полетела сперва предположительно светошумовая граната или взрывпакет, а затем – сразу несколько бутылок с зажигательной смесью", - говорится в издании.

По словам Павловского, пожара в его жилище не случилось, однако было сильное задымление.

Ранее блогер и активист Иван Оберемко написал в Facebook: "Местные передают, что у Павловского загорелся дом. Кажется, он забыл что-то выключить".

5 ноября Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, сообщил со ссылкой на собственные источники, что Павловского подозревают в передаче денег Сергею Торбину – вероятному организатору убийства сотрудницы мэрии Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Нардеп Паламарчук назвал информацию о своей возможной причастности к убийству Гандзюк "бредом". "Так меня можно и в убийстве Кеннеди обвинить", - сказал он.

Его помощник Павловский также говорит, что не причастен к убийству. По его словам, он не был знаком с активисткой и не желал ей зла.

6 ноября Паламарчук уволил Павловского.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.