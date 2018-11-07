Полицейские ООС на Донетчине провели учения по отражению нападения на блокпост. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Учения проходили в рамках переформатирования деятельности блокпостов и касались порядка организации несения службы на стационарных и мобильных стоп-контролях, а также отработки действий в случае осложнения оперативной обстановки", - сообщает Нацполиция.

Занятия для сотрудников территориальных подразделений и подразделений полиции особого назначения других областей провели представители управления превентивной деятельности и инструкторы тренингового центра полиции Донецкой области.

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В частности, учения прошли на блокпосту в Покровске. Полицейские совершенствовали тактику реагирования на внештатные ситуации: вооруженное нападение и попытку прорыва через стационарный объект на автомобиле.

Кроме того, сотрудники полиции отработали действия во время блокирования преступников, пытающихся пересечь зону действия мобильного блокпоста.

Также полицейские прошли тренинг по проведению проверки грузовиков с использованием специальной техники для осмотра труднодоступных мест. "Новое оборудование позволяет выявить скрытое оружие и наркотики и пресечь их перевозку", - говорится в информации.

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