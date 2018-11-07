Начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны задержан за взятку в $1 тыс., - Матиос. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Цензор.НЕТ.

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Офицер требовал и получил тысячу долларов за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую.

О морально-психологическом падении. 7 ноября 2018 года военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками "К" СБУ в г. Киеве задержали за получение "взятки" полковника Г., который занимает должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины", - написал главный военный прокурор.

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"Указанный "пастырь" наших военных требовал и получил 1000 долларов США за влияние на принятие решения соответствующими военными служебными лицами относительно перемещения военнослужащего из одной воинской части в другую. Киакие "морально-психологические" кадры - такие и печальные "достижения" в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных", - констатировал Матиос.

Так же он напомнил о дискуссии с задержанным полковником о суицидах в армии, из чего следует, что речь идет об Олеге Грунтковском.







