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07.11.18 15:27

В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской "революции": пришли около ста человек. ФОТОрепортаж

В центре города собрались около сотни пожилых людей с красными флагами.

В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской "революции": пришли около ста человек. ФОТОрепортаж

7 ноября в Запорожье возле памятника погибшим за советскую власть около сотни пожилых людей с красными знаменами без коммунистической символики провели митинг, посвященный сто первой годовщине Октябрьской "революции". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Среди собравшихся присутствовали бывшие руководители местных ячеек Коммунистической партии Украины.

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В ходе митинга, который проходил под революционные песни, собравшиеся вспоминали Советский Союз и критиковали нынешнюю власть.
Во время акции между собравшимися сторонниками коммунистов произошла потасовка. Полицейские не допустили конфликта, разняв ссорящихся митингующих.
Возложив цветы к памятнику погибшим за советскую власть, расположенному на месте захоронений, участники митинга разошлись.

Напомним, 16 декабря 2015 Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

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В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 01
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 02
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 03
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 04
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 05
В Запорожье митингом отметили 101 год со дня Октябрьской революции: пришли около ста человек 06

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