Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
07.11.18 15:36

Житель Харьковщины зарубил топором злоумышленника, проникшего в его гараж. ФОТО

Житель Харьковской области убил топором мужчину, который забрался в его гараж.

убийство,харьковщина

Об этом сообщили в отдел комуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В результате пожара в жилом доме в г. Узин погибли три человека, в том числе двое малолетних детей, - ГСЧС

"В ходе проведения оперативно-розыскных действий полицейские выяснили, что 25-летний владелец домовладения вечером в своем дворе увидел неизвестную личность, которая проникла в его гараж. Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем. Оказавшись в темном помещении он разглядел силуэт человека. Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший сразу умер", – говорится в сообщении.

Погибшим оказался безработный 45-летний житель поселка Пересечное.

Житель Харьковщины зарубил топором злоумышленника, проникшего в его гараж 01
Житель Харьковщины зарубил топором злоумышленника, проникшего в его гараж 02

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100