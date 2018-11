Демонстрация Кодолой парашюта от бомбы, взорвавшейся в Ичне, книги Шишмана и Фукуямы, - день работы Рады 7 ноября. ФОТОрепортаж

В ходе сегодняшнего пленарного заседания парламентарии не смогли принять ни один законопроект или постановление.

В начале заседания представители групп и фракций выступили с заявлениями. Затем парламентарии рассмотрели проект постановления о парламентских слушаниях на тему: "Пути преодоления эпидемии туберкулеза в Украине" (№8141). Однако, по результатам голосования проект не набрал необходимого количества голосов для принятия и был отклонен.

Далее председательствующий поставил на рейтинговое голосование следующие вопросы повестки дня - вопрос ратификации. Результаты голосования показали низкий уровень готовности народных депутатов к рассмотрению этих вопросов. Затем народные депутаты рассмотрели в первом чтении проект Закона о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины (№6634), но решили провести голосование по нему на следующем пленарном заседании. В результате председательствующий закрыл утреннее заседание Рады.

После обеда нардепы должны работать в комитетах.

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 7 ноября. С трибуны перед полупустым сессионным залом выступает глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Александр Кодола (НФ) депутат-мажоритарщик по округу, на территории которого находится Ичнянский район. Он демонстрирует парашют, который, по его данным, является составляющей частью фосфорных мин, которые разрывались на арсенале и падали на территории населенных пунктов, прилегающих к арсеналу. Позже военная прокуратура официально объявила о диверсии.

Олег Ляшко развлекает увлекательным рассказом свою фракцию. Крайний справа - фигурант скандала с фальшивыми евро Андрей Лозовой

Глава фракции БПП Артур Герасимов и его коллеги из БПП почему-то решили перебазироваться в правительственную ложу.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко и спикер Андрей Парубий обсуждают повестку дня Рады.

Теперь Герасимов о чем-то беседует с Геращенко.

Без Ляшко в секторе его фракции заскучали: Валерия Заружко (справа, в сером костюме) и Алена Кошелева (слева, в черном костюме) погрузились в свои гаджеты.

Иван Кириленко ("Батькивщина") принес с собой на работу несколько книг.

Среди них: "Жити не по-новому, а по совісті" (Федір Шишман) и "Українське відродження або нова русифікація" (Діяк)

Хвича Мепаришвили (НФ).

Тем временем Сергей Кираль ("Самопомич") и Елена Сотник ("Самопомич") обсуждают новую книгу Фрэнсиса Фукуямы "Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment".





Игорь Шурма ("Оппоблок", справа) и Яков Безбах (внефракционный, слева).

Шурма выступает с трибуны Рады.

Владимир Литвин (внефракционный) рассказывает что-то коллегам, в том числе и Александру Спиваковскому (БПП).





Антон Киссе ("Видродження", справа) беседует с коллегой.

Представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП).

Фото: Цензор.НЕТ