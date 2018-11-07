Огромную яму возле ж/д вокзала в Киеве спешно засыпали после резонанса в СМИ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

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В "Киевавтодоре" заявили, что работы проводились в понедельник и в день публикации - вторник.

В тоже время водители маршруток и работники экскурсионного бюро говорят, что яма "спокойно жила" здесь три месяца с лета, ее никто не замечал и не ремонтировал.

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"Люди проходили возле нее с большими сумками, рискуя упасть в низ, а водители автомобилей могли запросто попасть в ловушку, если бы часть ямы завалилась. Она тут образовалась еще летом после сильных дождей", - рассказала продавщица Светлана.

"Рабочие сообщили, что кто-то опубликовал фото ямы в социальных сетях и только после этого их направили на Привокзальную площадь делать ремонт. В понедельник они частично засыпали яму щебнем, а потом досыпали ее еще во вторник. Плитку сверху так и не уложили", - отметил водитель маршрутки, которая отправляется недалеко от этого места.