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07.11.18 19:13

Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве оперативники Нацполиции задержали мошенника, который в фиктивном обменнике выманил у клиента крупную сумму в валюте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция 01

23-летний аферист заранее снял офисное помещение в жилом доме на улице Урловской в Дарницком районе Киева. Он обустроил его под якобы настоящий обменник: сейфы, оргтехника, камеры видеонаблюдения. Кроме этого, разместил объявление в интернете, где предлагал клиентам обменять валюту по хорошему курсу.

Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция 02

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Один из клиентов сегодня пытался осуществить выгодный обмен 50 тыс. евро. Как только преступник получил на руки валюту, вышел в соседнюю комнату и не вернулся. Пострадавший этим временем заподозрил неладное и начал ломать дверь.

Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция 03

Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей мошенника задержали фактически на месте преступления. Им оказался уроженец Крыма, 1995 года рождения.

Задержан мошенник, пытавшийся сбежать с 50 тыс. евро из фальшивого обменника в Киеве, - Нацполиция 04

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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