Преступная группа, переправлявшая нелегалов через границу, обезврежена в Киевской области,- ГПУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Будучи гражданами Украины и выходцами Исламской Республики Пакистан, они подыскивали незаконных мигрантов, которых за денежное вознаграждение в сумме 3500 долларов США, незаконно переправляли через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.

Досудебным расследованием установлено, что нелегалов, прибывших на территорию Российской Федерации под эгидой ЧМ-2018, в дальнейшем переместили вне таможенных пунктов в Луганской области в Украину и удерживали в помещениях не пригодных для проживания на территории города Киева.

Злоумышленникам способствовали жители приграничных районов западных областей Украины.

Участников преступной группировки задержаны на территории Закарпатской, Черновицкой областей и города Киева.

Прокуратурой области задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет. Досудебное расследование продолжается".

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