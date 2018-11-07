Гражданин Сербии задержан в Измаиле при попытке дать 500 долларов взятки пограничнику, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что иностранный гражданин, находясь во время проверки документов в пункте пропуска "Измаильский МТП" Измаильского пограничного отряда предоставил инспектору пограничной службы взятку в размере 500 евро.

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Указанными средствами иностранец планировал рассчитаться за предоставленную "услугу", а именно не сообщение Одесской таможне ГФС о выявленных нарушениях таможенного законодательства.

Военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

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