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07.11.18 21:28

Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток. ДОКУМЕНТ

Гражданина Украины, полковника запаса, ветерана АТО Георгия Абдылаева задержали в пропускном пункте Троебортное в России и арестовали на 10 суток, обвинив в мелком хулиганстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Абдылаев Георгий Иманкулович, 10.01.1973 г.р. Зарегистрирован: г. Киев, ул. Электриков, 33 Проживает: Киевская обл., Вышгородский р-н, с. Лебедевка

Офицер запаса. Полковник.  Освобожден от в/с в декабре 2006 года. Принимал участие в АТО (по мобилизации) 2015-2016.

Задержанный на пропускном пункте Троебортное, Брянск обл. РФ - 28.10.2018. По админнарушению осужден Севским судом на 10-ти суточный арест. Содержится в спецприемнике поселка Суземка, Брянской обл. Срок освобождения - 08.11.2018 в 15.30.

Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 01
Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 02
Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 03
Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 04
Украинца Абдылаева задержали на пропускном пункте в России и арестовали на 10 суток 05

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