Российские террористы обстреляли из минометов сельхозпредприятие в Новолуганском, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

В сообщении отмечается: "Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня, причем больше всего от их обстрелов страдает мирное население и объекты гражданской инфраструктуры. 6 ноября 2018 под огнем боевиков вновь оказалось сельскохозяйственное предприятие "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском.

Многострадальной свиноферме раз нанесен значительный материальный ущерб.

Группа украинской стороны СЦКК, прибывшая на место происшествия, установила, что обстрел имел место 06.11.2018 около 17.40. Огонь велся со стороны позиций вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Доломитного с применением 120 мм минометов.

Напомним, что 02.11.2018 БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал в районе ДоломитногоЙ появление новых траншей общей длиной 400 м, о чем сообщалось в отчете Миссии, опубликованном 05.11.2018.

На месте обстрела, группой офицеров украинской стороны СЦКК, было выявлено:

- повреждения от взрыва мины 120 мм, которая сработала от попадания в ветку дерева напротив цеха санитарного забоя "БАС";

- воронку в асфальте от попадания 120 мм мины на территории транспортного цеха "БАС";

- четыре воронки в асфальте от попадания 120 мм мин на территории частного предприятия "КОМУН-ВИТ".

На территории "БАС", в результате попадания 120 мм мины, повреждено металлическое ограждение, воздушный конденсатор и фреонопровода холодильной установки, металлические двери, стеклянные окна и электрические провода цеха санитарного забоя, стены забора и стены поста охраны, пластиковое окно и стену кабинета начальника транспортного цеха, входные двери на второй этаж здания, стены коридора второго этажа здания транспортного цеха, устройство для уборки подсолнечника, автомобиль ГАЗ (молоковоз), автомобили "Газель" и КамАЗ, а также трактор "Беларусь".

На территории "КОМУН-ВИТ" в результате попадания четырех 120 мм мин значительных повреждений не зафиксировано.

Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Данный случай является лишь очередным свидетельством истинного отношения российских оккупантов мирного населения Донбасса, которое они якобы пришли освобождать, в действительности же - лишают средств к существованию".

















