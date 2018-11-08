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08.11.18 09:19

ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников. ДОКУМЕНТ

Автобаза Государственного управления делами (ДУСя) отказалась предоставить журналистам информацию относительно использования шин для бронированных автомобилей чиновников, сославшись на то, что данная информация является государственной тайной.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен и владелец сайта INSIDER Алексей Тамразов, передает Цензор.НЕТ.

"Для каких бронированных автомобилей вы приобрели 45 зимних и 49 летних шин за два года? (по 68 тыс. грн в среднем). На каком пробеге и сколько раз заменяли шины начиная с 2017 года? Нет, не скажем, это информация с ограниченным доступом. Мы еще приобретем 19 шин за 1.5 млн грн. Кстати, 9 обычных шин, а остальные 10 должны стоить 1,4 млн грн, для новых бронированных мерседесов w222, которые до сих пор не приобрели", - сообщил Тамразов, опубликовав официальный отказ автобазы Госуправления делами предоставить информацию относительно шин для бронированных автомобилей чиновников.

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ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников 01
ДУСя засекретила информацию относительно госзакупок и замены шин на бронированных автомобилях чиновников 02

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