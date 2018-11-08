Участковый в Одессе застрелил подозреваемого в убийстве, который кинулся на него с топором. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом инциденте сообщил в Facebook спикер полиции Одесской области Руслан Форостяк.

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"Примерно час назад, при проверке адреса, где предположительно находился подозреваемый в убийстве гражданин, который разыскивался, последний оказал сопротивление сотрудникам полиции, бросился на одного из них с топором и пытался бежать. Участковый Суворовского ОП вынужден был применить табельное оружие.

В результате полученного огнестрельного ранения преступник погиб на месте", - написал он.

Фото - Евгений Натоптанный

По его словам, свидетелями этого события стали немало граждан на улице Слободская.

"Люди напуганы, поэтому хочу их успокоить - к сожалению, такое иногда случается", - отметил Форостяк.

По его словам, этого мужчину разыскивали за убийство учителя на кладбище 2 ноября.

Вчера одесская полиция объявила в розыск 29-летнего Дмитрия Колдарара, уроженца села Ульяновка Николаевского района Одесской области: его подозревали в нанесении ножевых ранений 61-летнему пенсионеру, от которых тот скончался.