"Героическая оборонка" РФ не смогла импортозаместить - новейший ракетный корвет передвигается с помощью буксира из-за санкций ЕС, - журналист Клименко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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"Санкции не работают говорите или "Вот и верь после этого людям" - 6.11.18 российские СМИ опубликовали героическое, но... недостоверное сообщение: "Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М") завершили выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, взял курс к месту постоянного базирования и направляется в город-герой Севастополь. Как уточнили в пресс-службе Черноморского флота, корабль миновал проливы Босфор и Дарданеллы во вторник, 6 ноября...", - привел он сообщение СМИ РФ.

"А теперь правду в студию. 31 октября около 21:00 (местное время) новейшее аварийно-спасательное судно Черноморского флота РФ "Профессор Николай Муру" вывело на буксире с базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе новейший героический ракетный корвет ЧФ РФ "Вышний Волочек" с ракетами "Калибр" и со скоростью 3-5 узлов (9 км/ч) притянуло его к проливу Босфор 7-го ноября примерно в 10:00 (мч). Избитый караван вполз в Черное море в 12: 10 (мч) 7 ноября. Дело в том, что на корветах проекта "Буян-М" по проекту должны были установить немецкий двигатель MTU, но из-за санкций (Германия отказалась) были вынуждены юзать похожий, но лицензионный китайский старой-старой модели. Потому что героическая оборонка под руководством еще нынешнего руководящего космонавта Димы не смогла за 5 лет создать и импортозаместить. И еще лет 2-3 не сможет. Вот и все....", - резюмировал Клименко.

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