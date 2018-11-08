Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
08.11.18 12:55

Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области и сотрудники спецподразделения ГФС, которые вовлечены в состав Объединенных сил, совместно с патрульной полицией при координации с областной прокуратурой прекратили деятельность незаконной АЗС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, было установлено, что на территории одной из АЗС г. Мариуполь осуществляется реализация топлива без разрешительных документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сеть автозаправок, через которую осуществлялась незаконная реализация горючего, разоблачена в Херсонской области. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 58 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью 1,8 млн грн и оборудование АЗС стоимостью 100 тыс. грн.

Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн 01
Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн 02
Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн 03
Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн 04

Мероприятия по противодействию нелегальному функционированию автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов продолжаются.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100