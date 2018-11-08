Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, было установлено, что на территории одной из АЗС г. Мариуполь осуществляется реализация топлива без разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 58 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью 1,8 млн грн и оборудование АЗС стоимостью 100 тыс. грн.









Мероприятия по противодействию нелегальному функционированию автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов продолжаются.