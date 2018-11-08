Незаконная АЗС ликвидирована в Мариуполе: изъято дизельного топлива на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В частности, было установлено, что на территории одной из АЗС г. Мариуполь осуществляется реализация топлива без разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 58 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью 1,8 млн грн и оборудование АЗС стоимостью 100 тыс. грн.
Мероприятия по противодействию нелегальному функционированию автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов продолжаются.