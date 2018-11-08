Разговор Ляшко и Воропаева, совещание "Батькивщины", беседа Кононенко и Москаленко и Рыбчинский, изучающий аккаунт Чудновского, - день работы Рады 8 ноября. ФОТОрепортаж

С самого утра владельцы "евроблях" пикетировали Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин.
В начале сессионного заседания Рада провалила закон о семейной медицине. Затем Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях", который очевидно не устроил "евробляхеров", поскольку недовольны решением депутатов о льготной растаможке автомобилей владельцы обругали нардепов: "П#дарасы, #банные в рот! Что вы там наголосовали!?".
Затем Рада приняла законопроект, который вдвое увеличивает зону украинского контроля в Черном море.
День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Коллеги уговаривают Сергея Мельничука (внефракционный) прекратить одиночное блокирование трибуны.
Алексей Порошенко (БПП, справа) и Владимир Мельниченко (БПП, слева в желтом).
Глава фракции НФ Максим Бурбак (слева) и Олег Крышин (НФ, справа).
Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко здоровается с Сергеем Мищенко (внефракционный).
Глава фракции Радикально партии Олег Ляшко (справа) и Юрий Воропаев ("Оппоблок").
Александр Фельдман ("Воля народа", крайний справа, стоит) беседует с Ярославом Москаленко ("Воля народа", второй справа) и Александром Грановским (БПП, третий справа). Тем временем Нина Южанина (БПП, четвертая справа) беседует с представителем Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП).
Владимир Бандуров ("Воля народа") грызет ногти, разговаривая по телефону.
Совещание в президиуме Рады: спикер Андрей Парубий (сидит), глава фракции БПП Артур Герасимов (второй слева), Максим Бурбак (по центру) и Николай Княжицкий (НФ).
Александр Шевченко (внефракционный, слева) и Игорь Алексеев (НФ, справа)
Евгений Рыбчинский ("Воля народа") и Андрей Денисенко (внефракционный) изучают профиль в соцсети экс-нардепа Виталия Чудновского.
Олег Крышин (НФ) и Александр Вилкул ("Оппоблок").
Игорь Шурма ("Оппоблок", справа) с коллегой.
Артур Герасимов консультируется по вопросам повестки дня Рады с Александром Долженковым ("Оппоблок").
Валерия Заружко (Радикальная партия) пришла в новом образе.
Юлия Тимошенко разводит руками перед коллегами по фракции: Сергеем Соболевым (крайний справа), Иваном Кириленко (крайний слева) и Алексеем Рябчиным (по центру, в очках).
Татьяна Острикова ("Самопомич") рассмешила Андрея Иванчука (НФ).
Ольга Червакова (БПП).
Игорь Кононенко (БПП, крайний слева) общается с главой группы "Воля народа" Ярославом Москаленко. Тем временем Сергей Березенко (БПП, по центру, чешет лоб) заходит в сессионный зал.
Оксана Продан (БПП) разговаривает по телефону.
Пленарное заседание Верховной Рады 8 ноября.
Сектор БПП: Константин Ярынич (по центру) и Анатолий Матвиенко (стоит, держит руки в бок).
Совещание "Батькивщины": Александра Кужель (стоит спиной), Сергей Соболев, Сергей Власенко, Ивин Кириленко окружили Юлию Тимошенко.
Тем временем Юрий Шаповалов ("Видродження") просматривает на планшете статью о кроссовках.
После совещания нардепы от "Батькивщины" разбились по парам: Юлия Тимошенко обсуждает что-то с Иваном Рябчиным, а Сергей Соболев с Сергеем Власенко.
Фото: Цензор.НЕТ.