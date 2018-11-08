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08.11.18 16:48

Тепловоз "Тризуб" от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана. ФОТОрепортаж

Первый локомотив компании General Electric, поставленный для нужд "Укрзализныци", совершил тестовый проезд по украинской железной дороге.

тепловоз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Полтавщина".

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Тепловоз протянул подвижной состав со станции "Кременчуг" в направлении станции "Ромодан". Общая длина первой поездки локомотива составила 150 километров.

Руководила тепловозом локомотивная бригада, которая раньше проходила испытания на локомотивах General Electric в Казахстане.

Тепловоз Тризуб от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана 01
Тепловоз Тризуб от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана 02
Тепловоз Тризуб от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана 03

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Также отмечается, что на Крюковском вагоностроительном заводе находятся уже 15 локомотивов General Electric. Все они в работе в разной стадии готовности. Последняя партия из 7 тепловозов прибыла на предприятие 30 октября.

Тепловоз Тризуб от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана 04

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