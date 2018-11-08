Тепловоз "Тризуб" от General Electric проехал первые 150 км от Кременчуга до Ромодана. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Полтавщина".
Тепловоз протянул подвижной состав со станции "Кременчуг" в направлении станции "Ромодан". Общая длина первой поездки локомотива составила 150 километров.
Руководила тепловозом локомотивная бригада, которая раньше проходила испытания на локомотивах General Electric в Казахстане.
Также отмечается, что на Крюковском вагоностроительном заводе находятся уже 15 локомотивов General Electric. Все они в работе в разной стадии готовности. Последняя партия из 7 тепловозов прибыла на предприятие 30 октября.