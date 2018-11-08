При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что медик требовал четыре тысячи долларов США от местного жителя за содействие в установлении пожизненной группы инвалидности, на которую гражданин имел законное право.
Правоохранители задержали врача в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.
В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины".