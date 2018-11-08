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08.11.18 18:59

При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ. ФОТО

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в вымогательстве неправомерной выгоды врача одного из медицинских учреждений города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что медик требовал четыре тысячи долларов США от местного жителя за содействие в установлении пожизненной группы инвалидности, на которую гражданин имел законное право.

Правоохранители задержали врача в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины".

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При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ 01
При вымогательстве $4000 за присвоение группы инвалидности в Виннице задержан врач, - СБУ 02

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