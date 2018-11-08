Группа иностранцев, грабивших пенсионеров под видом социальных работников, задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Днепровский управления полиции Киева поступило несколько обращений от пенсионеров о том, что их ограбили две женщины, которые представились сотрудницами социальной службы. Правоохранители проанализировали каждое преступление и сравнили описания внешности злоумышленниц. Стало понятно, что к правонарушению причастны одни и те же лица, которые действовали группой по отработанному алгоритму, а потом на время исчезали из города.

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"Впоследствии мы получили оперативную информацию о том, что группа снова появилась в Киеве. Работники уголовного розыска задержали иностранцев после совершения очередного преступления. Они пытались скрыться, однако на проспекте Лобановского их догнали и доставили в управление полиции", - рассказали в Нацполиции.

В состав группы входили четыре человека: две женщины - 1963 по 1997 года рождения, и двое мужчин - 1995 по 1997 годов рождения. Все они - жители соседней республики.

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Мошенники действовали по четкой схеме. Женщины сначала звонили пенсионерам на стационарные телефоны и представлялись работниками социальной службы. Они сообщали людям пожилого возраста, сейчас идет денежная реформа и нужно переписать номера купюр или заменить банкноты старого образца, ведь в пользование вводятся новые деньги. А мужчины в свою очередь подвозили женщин на автомобиле к месту преступления и наблюдали за ситуацией у домов.





Иностранцев задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска задержанных и автомобиля, на котором они передвигались, полицейские изъяли деньги и сувенирные купюры, которые они оставляли пострадавшим.

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"Уже установлено, что злоумышленники арендовали автомобили в Одессе и "гастролировали" по всей Украине, в частности в Киеве иностранцы снимали квартиру на месяц, некоторое время "работали", а затем покидали город. В настоящее время проверяем причастность группы к совершению аналогичных преступлений и ищем пострадавших от их действий", - рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

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Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Всем четырем задержанным объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до тринадцати лет лишения свободы.