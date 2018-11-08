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08.11.18 19:54

В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела. ФОТОрепортаж

Фото лежащих на свалке документов опубликовали в интернете, МВД начало проверку.

свалка,дела

В российском Волгограде на мусорной свалке, расположенной в 30 метрах от райотдела полиции, нашли листы из уголовных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 01

Находку сделали граждане. Фото листов из уголовных дел, лежащих на свалке, опубликовали в Телеграм-канале. "Мы знали, что в этом отделе МВД мало места для архива, но не настолько", – написали авторы фотографии.

В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 02

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Управления МВД по Волгоградской области начало проверку.

"Руководством ГУ МВД по Волгоградской области назначена проверка достоверности информации, размещенной в сети, об обнаруженных на свалке уголовных делах. Если факты подтвердятся, виновные сотрудники будут привлечены к ответственности", — сказала руководитель пресс-службы управления Светлана Смольянинова.

В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 03
В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 04
В России на свалке, расположенной рядом с райотделом, нашли уголовные дела 05

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