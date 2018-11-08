Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской. ФОТО

Неизвестные облили краской памятник Потемкинцам на Таможенной площади в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

На постаменте также оставили надпись "Смерть червоним катам".

Кроме того, вандалы осквернили памятник участнику восстания на броненосце "Потемкин" Григорию Вакуленчуку, расположенный возле проходной Одесского порта, и мемориальную доску большевикам, убитым деникинцами в 1920 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Камень, заложенный под будущий "Монумент доблести украинских воинов", разрушили ночью во Львове. ФОТО

Первой о случившемся сообщила одесская ячейка "Правого сектора". В организации заявили, что "потемкинцы виноваты в жестоких погромах Одесского порта и обстреле жилых кварталов города из корабельной батареи".





Отметим, что восстание на броненосце "Потемкин", в честь которого установлен монумент, произошло в 1905 году, за 12 лет до Февральской революции и Октябрьского переворота. Более того, из 15 партийных участников восстания 11 были социал-революционерами, и только трое – социал-демократами, причем меньшевиками.

Также на Цензор.НЕТ: "Сталинский патриархат": церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора. ФОТО

Как известно, погром в порту, произошедший 15 июня, был фактически спровоцирован властями. Что касается обстрела, то броненосец выпустил по городу два снаряда. Моряки утверждали, что хотели попасть в дома градоначальника и командующего войсками, но промахнулись. Как бы то ни было, разрушения они причинили минимальные, и никто не погиб.