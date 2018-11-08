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08.11.18 20:43

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской. ФОТО

Вандалы написали на постаменте "Смерть червоним катам".

одесса,памятник,вандализм

Неизвестные облили краской памятник Потемкинцам на Таможенной площади в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

На постаменте также оставили надпись "Смерть червоним катам".

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской 01

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской 02

Кроме того, вандалы осквернили памятник участнику восстания на броненосце "Потемкин" Григорию Вакуленчуку, расположенный возле проходной Одесского порта, и мемориальную доску большевикам, убитым деникинцами в 1920 году.

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Первой о случившемся сообщила одесская ячейка "Правого сектора". В организации заявили, что "потемкинцы виноваты в жестоких погромах Одесского порта и обстреле жилых кварталов города из корабельной батареи".

Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской 02
Памятник потемкинцам в Одессе облили красной краской 04

Отметим, что восстание на броненосце "Потемкин", в честь которого установлен монумент, произошло в 1905 году, за 12 лет до Февральской революции и Октябрьского переворота. Более того, из 15 партийных участников восстания 11 были социал-революционерами, и только трое – социал-демократами, причем меньшевиками.

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Как известно, погром в порту, произошедший 15 июня, был фактически спровоцирован властями. Что касается обстрела, то броненосец выпустил по городу два снаряда. Моряки утверждали, что хотели попасть в дома градоначальника и командующего войсками, но промахнулись. Как бы то ни было, разрушения они причинили минимальные, и никто не погиб.

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