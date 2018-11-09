"Было проведено повторное тестирование на полиграфе для 27 победителей конкурса, поскольку они все обратились с заявлениями", - первый замглавы ГБР Ольга Варченко. ДОКУМЕНТ

Об этом "Цензор.НЕТ" рассказала первый заместитель Госбюро расследований Ольга Варченко, комментируя инициативу директора ГБР о проведении нового конкурса из-за того, что 27 кандидатур, ранее избранных внешней конкурсной комиссией, победителей он отклонил.

Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство. С соответствующим обращением он обратился 2 ноября к внешней конкурсной комиссии.

"В среду состоялось заседание внешней конкурсной комиссии, куда нас пригласили втроем, - говорит Ольга Варченко. – Там должен был быть директор, но поскольку он в отпуске, мы пришли вдвоем с еще одним заместителем. Туда же были приглашены все 27 кандидатов. Комиссия собрала всех вместе, поскольку необходимо было рассмотреть письмо директора о том, что он лишен возможности принять кадровые решения по причине отсутствия результатов полиграфа и просит объявить проведение нового конкурса. Но такого понятия, как новый конкурс в законе не существует. Об этом как раз и шла речь на заседании комиссии. Комиссия вправе назначить повторный конкурс. И основанием для его проведения является в том числе, не прохождение кандидатами спецпроверки. Всем кандидатам задали вопрос о прохождении спецпроверки и они утверждают, что прошли ее успешно. Об этом им стало известно из отдела кадров ГБР. Комиссия попросила до пятницы публично предоставить им информацию с хронологией событий по каждому кандидату. То есть, когда был направлен запрос на спецпроверку, когда пришел ответ, когда она была закончена".

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По словам Варченко, по итогам заседания комиссии, Госбюро расследований было принято решение о проведении повторного исследования на полиграфе. Поскольку все 27 кандидатов обратились в бюро с письменными заявлениями. Произошло это после того, как они получили письма от директора ГБР, где им объяснялось, что он не может принять кадровые решения об их назначении, поскольку внешняя конкурсная комиссия уничтожила результаты полиграфа.

Одно из таких писем, полученное конкурсантом, попало в распоряжение "Цензор.НЕТ". Приводим его полностью.





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"Поскольку исследование проведено в рамках бюро, директор теперь может ознакомится с результатами. Что касается результатов спецпроверки, то документы на данный момент находятся у директора, замам для ознакомления они не предоставлялись. По имеющейся в отделе кадров информации, все конкурсанты ее прошли успешно", - говорит Варченко.

Она также добавила, что комиссия просит Госбюро передать квалификационные условия для отбора еще 90 сотрудников. Чтобы они могли проводить конкурс по отбору заместителей начальников управлений, заместителей начальников отделов и сотрудников управления внутреннего контроля.

"Третий вопрос, который подняла комиссия – это внесение изменений в процедуру проведения исследования на полиграфе, - сообщила первый замглавы ГБР. – Комиссия предлагает вернуть предыдущий порядок, который предполагает, что такое исследование должно проводится до собеседования, то есть до окончания конкурса. Нынешний порядок напрямую противоречит закону, где указано, что полиграф не влияет на принятие кадрового решения, а используется исключительно во время собеседования. В порядке, который был изменен Кабмином сказано, что тестирование проводится после окончания конкурса, исключительно по инициативе руководства бюро. То есть, оно теряет по большому счету смысл, ведь отказать в назначении нельзя, даже если полиграф покажет негативные результаты".

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Как объяснила Варченко, фактически изменение порядка и спровоцировало нынешнюю конфликтную ситуацию с назначением победителей конкурса.

"Спекуляция на теме не назначения победителей конкурса, которая тянется с июля, существенно повлияла не только на полноценный запуск ГБР, но и на качестве конкурсного отбора, - считает Ольга Варченко. – Сейчас идет конкурс на 44 руководящих должности в центральный аппарат, но на него подали документы в четыре раза меньше людей, чем на предыдущий конкурс. Такая же ситуация по внутренним комиссиям. При том, что время подачи документов на конкурс уже несколько раз продлевалось. Люди не хотят подаваться, чтобы не повторить судьбу 27 победителей предыдущего конкурса. Потому что человек может быть порядочным, не иметь никаких коррупционных и репутационных рисков, а его опозорят на всю страну и безосновательно не назначат. Кроме того, мы выбрали следователей в центральный аппарат в июле, а назначили их только в ноябре. И пока этот процесс тянулся, 10 следователей уже отказались от назначения в ГБР.

Мы правоохранительный орган и должны действовать исключительно по закону".

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Она уточнила, что все материалы полиграфа будут переданы директору бюро после его выхода из отпуска для возможности принятия коллегиального кадрового решения.

Напомним, в конце августа директор Государственного бюро расследований Роман Труба отказался назначать рекомендуемых комиссией 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР.

По его словам, в июле внешняя комиссия уничтожила результаты полиграфа кандидатов в Госбюро расследований. Труба также сообщил, что некоторые кандидаты являются фигурантами уголовных расследований. "Об имуществе кандидатов, о гектарах земли, об их причастности или непричастности к незаконному получению средств должно дать ответ НАПК. Ответ на все эти вопросы мы могли услышать в результатах полиграфа", – сказал он.

5 сентября на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранной деятельности, член внешней конкурсной комиссии ГБР, народный депутат Николай Паламарчук обвинил в создавшейся ситуации директора Бюро. Кроме того, нардеп уверен, что в действиях Трубы "есть нарушение закона", и с этим он планирует обратиться в ГПУ.

Сам Роман Труба на заседание парламентского комитета не явился, сославшись на занятость. Вместо себя он отправил первую заместительницу директора ГБР Ольгу Варченко. По ее словам, Труба не согласовывал со своими заместителями решение отказать в назначении 27 кандидатам на руководящие должности в ГБР.