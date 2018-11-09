Полиция задержала пятерых злоумышленников, подорвавших банкомат в Николаеве и похитивших оттуда все имеющиеся деньги. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

По данным полиции, банкомат находился снаружи здания многоэтажки, рядом с помещением салона красоты, в котором после мощного взрыва сработала сигнализация. Полицейские и спецназовцы начали преследование пятерых воров, которые пытались сбежать на ВАЗе. Преступники были задержаны уже через полчаса, во время попытки спрятаться в гараже неподалеку.

Отмечается, что все члены организованной преступной группы ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25-ти до 28-ми лет. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона. Фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Полицейские провели неотложный осмотр тайника и автомобиля задержанных, во время которого изъяли орудия преступления резаки, баллоны с газом и т.п., а также денежные средства. Тип взрывчатого вещества, которое использовали преступники, устанавливается", - сказано в сообщении.

Спецоперацию проводили следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Следственного управления (так называемые детективы), сотрудники Николаевского Управления стратегических разработок, оперативники Управления уголовного розыска и работники прокуратуры.

"Противоправную деятельность злоумышленников правоохранители документировали некоторое время и, по имеющейся информации, воры планировали совершать кражи таким же опасным способом на территории государства в различных регионах", - отметили в полиции.

В настоящее время следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 5 ст. 185 УК Украины "Кража", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Также преступники подозреваются в совершении ряда других преступлений, в т. ч. краж, как из банкоматов, так и из ларьков по продаже сигарет.

Следственные мероприятия продолжаются.