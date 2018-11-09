Увлекательный рассказ Лозового, объятия Рябчина и Климпуш-Цинцадзе, Кужель в гостях у БПП, - день работы Рады 9 ноября. ФОТОрепортаж

Сегодня парламентарии традиционно заслушали членов Кабмина во вреям Часа вопросов к правительству, в ходе которого премьер-министр Владимир Гройсман попросил расширить его полномочия: "В течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок".

Также премьер проинформировал народных избранников, что отопительный сезон запущен в 95% городов Украины. Кроме того, он предложит Порошенко уволить мешающих децентрализации глав РГА. Вместе с тем премьер возмутился относительно заявления руководства "Укрпочты": "В этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку".

Затем председательствующая первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями. В итоге, вице-спикер Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание Рады. Следующее пленарное заседание состоится во вторник, 20 ноября. 13-16 октября народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях,

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Правительственная ложа в ВР. Министр экологии Остап Семерак (стоит, на заднем плане) общается с Павлом Унгуряном (НФ), пока Гройсман отвечает на вопросы нардепов.

Унгурян здоровается с министром спорта Игорем Ждановым.

Олег Барна (БПП, справа) и Николай Княжицкий (НФ, слева).

Фракция Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко увлеченно слушает рассказ фигуранта скандала с фальшивыми евро Андрея Лозового.

Глава фракции БПП Артур Герасимов (справа) и Вадим Ивченко ("Батькивщина").





Александра Кужель ("Батькивщина") общается с коллегой из "Оппоблока".

Час вопросов к правительству в Верховной Раде.

Сергей Тарута (внефракционный) и Владимир Литвин (внефракционный)

Рассказ Таруты вызвал улыбку у Гройсмана.

Нардеп Сергей Шахов переписывается с абонентом "Оксана пресс-секретарь":

Шахов: Закройте долг Науменко по радио

"Оксана пресс-секретарь": Ок

Шахов: Вопрос задавал скачайте. Заявы мою по сайтам закидывайте министерство МОЗ здоровья прячет факты эпидемии гриппа в стране

"Оксана пресс-секретарь": Хорошо

А после начинает получать ссылки на его заявление, размещенное на сайтах.

"Пятничная Рада": нардепы пришли без галстуков, а Дмитрий Андриевский (БПП, крайний справа) пришел в гольфе.

Александра Кужель пришла поговорить с представителем Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП, вторая справа) и главой налогового комитета Ниной Южаниной (БПП, третья справа).

Сергей Власенко ("Батькивщина", в очках) и Леонид Емец (НФ, стоит спиной) беседуют с коллегами.

Иван Рябчин ("Батькивщина") в гостях у "Самопомочи".

Рябчин обнимается с вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе, пока Семерак общается с Игорем Шурмой ("Оппоблок").

Вице-премьер Геннадий Зубко общается с Ириной Луценко.

Сектор НФ: Антон Геращенко (в очках), Сергей Высоцкий (крайний слева) и Андрей Тетерук (с карандашом).

Фото: Цензор.НЕТ