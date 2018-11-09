Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео В нем отмечается, что запуск "автобуса-призрака" является вторым этапом соцпроекта "Управляй", который стартовал в 2017 году при поддержке Консультативной миссии Евросоюза.

"Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет", - пояснили в полиции.

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"К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тыс. – с пострадавшими. И хотя в сравнении с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для превенции (со стороны, - ред.) полиции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей", – отметил глава Патрульной полиции Александр Фацевич.

По его словам, всего с начала года полиция выявила более 800 тыс. фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тыс. фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

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С помощью такого проекта правоохранители хотят обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать ПДД.











