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09.11.18 16:07

Нацполиция выпустила на украинские дороги "автобус-призрак". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Национальная полиция выпустила на украинские дороги "неуправляемый автобус". Он будет ездить с целью поиска лучшего водителя. Проект призван обратить внимание на проблему безопасности на дорогах и важности соблюдения ПДД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

В нем отмечается, что запуск "автобуса-призрака" является вторым этапом соцпроекта "Управляй", который стартовал в 2017 году при поддержке Консультативной миссии Евросоюза.

"Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет", - пояснили в полиции.

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"К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тыс. – с пострадавшими. И хотя в сравнении с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для превенции (со стороны, - ред.) полиции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей", – отметил глава Патрульной полиции Александр Фацевич.

По его словам, всего с начала года полиция выявила более 800 тыс. фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тыс. фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

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С помощью такого проекта правоохранители хотят обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать ПДД.

Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 01
Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 02
Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 03
Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 04
Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 05
Нацполиция выпустила на украинские дороги автобус-призрак 06

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