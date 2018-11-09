Сотрудники Нацбанка с 9 ноября пересаживаются на электромобили. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ на странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня Национальный банк пересаживается на электромобили, которые позволят снизить уровень загрязнения воздуха и сократить потребление топлива", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за последние четыре года Национальный банк в своем парке существенно сократил количество автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. 279 авто Национальный банк передал в пользование Министерству обороны для потребностей АТО, Службе безопасности Украины, Управлению государственной разведки, Пограничной службе, ГСЧС и другим государственным институтам.

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Также сообщается, что недавно состоялся пилотный проект по продаже автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на аукционах через систему Прозорро.Продажи: 10 авто уже проданы на аукционе.





