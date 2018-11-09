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09.11.18 19:36

В одном из отделений курьерской службы доставки Винницы изъято фальсифицированного алкоголя на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области совместно с работниками СБУ изъяли из незаконного оборота крупную партию алкогольного фальсификата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В одном из отделений курьерской службы доставки Винницы изъято фальсифицированного алкоголя на 1,3 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что по территории области и за ее пределы осуществляется незаконная транспортировка поддельного алкоголя, который реализовывался через сеть интернет.

В одном из отделений курьерской службы доставки Винницы изъято фальсифицированного алкоголя на 1,3 млн грн 02

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В одном из отделений курьерской службы доставки Винницы изъято фальсифицированного алкоголя на 1,3 млн грн 03
В одном из отделений курьерской службы доставки Винницы изъято фальсифицированного алкоголя на 1,3 млн грн 04

На основании постановления суда проведен обыск в одном из отделений курьерской службы доставки в г. Винница, по результатам которого из незаконного оборота изъято 3 тыс. 190 литров фальсифицированного алкоголя - водка, коньяк, виски и бренди известных торговых марок, разлитые в упаковки типа "bag-in-box" и в стеклянную тару. Общая стоимость изъятого составляет почти 1,3 млн грн.

В одном из отделений курьерской службы доставки Винницы изъято фальсифицированного алкоголя на 1,3 млн грн 05

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В одном из отделений курьерской службы доставки Винницы изъято фальсифицированного алкоголя на 1,3 млн грн 06
В одном из отделений курьерской службы доставки Винницы изъято фальсифицированного алкоголя на 1,3 млн грн 07

Досудебное расследование продолжается.

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