Смертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летний водитель "Таврии" погиб, его пассажиры: 46-летняя женщина и 25-летний мужчина получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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47-летний водитель "Приоры" и его 7-летний пассажир получили незначительного травмирования.

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Пострадавшие госпитализированы в Миргородской ЦРБ, где получают соответствующую медицинскую помощь.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины автомобильной аварии. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

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