СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники обустроили незаконную врезку для перекачки нефти на одном из участков нефтепровода. Продукцию загружали в автоцистерны и вывозили за пределы области для реализации на "черном" рынке.
Согласно заключению специалистов нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям.