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10.11.18 15:41

"Тут не уважают защитников Украины": На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 10 ноября, на Центральном автовокзале Киева прошла акция против того, что участникам боевых действий перестали продавать льготные билеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Как отмечали организаторы акции - "Союз ветеранов войны с Россией" - в анонсе акции, "там (на автовокзале. - Ред.) охренели уже настолько, что с недавнего времени полностью перестали продавать льготные билеты участникам боевых действий, развесив возле касс фейковые постановления Кабмина".

Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 01

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В комментариях под анонсом акции опубликовано несколько видео с вокзала, а также много сообщений о том, что на других автовокзалах ситуация такая же. 

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Корреспондент Цензор.НЕТ с места события сообщил, что участники акции (несколько десятков человек) провели "профилактическую" беседу с замдиректора вокзала, а также обрисовали офисы двух перевозчиков.

На странице "Союза ветеранов войны с Россией" по итогам акции сообщается:

"Итог сегодняшней акции на центральном автовокзале Киева:
1. Фейковые постановления Кабмина с касс убраны;
2. Передали "приветы" компании "Гюнсел", которая принципиально отказывается льготно перевозить участников боевых действий, и компании "Шериф", которая имеет представительство в "ДНР".
Друзья, организовывайтесь в своих городах и убирайте фейковые постановления Кабмина о талонах из местных вокзалов!"

Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 02
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 03
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 04
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 05
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 06
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 07
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 08
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 09
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 10
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 11
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 12
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 13
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 14
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 15
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 16

Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 17
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 18
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 19
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 20
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 21
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 22

Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 23
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 24
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 25
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 26
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 27
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 28
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 29
Тут не уважают защитников Украины: На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий 30

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